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Роботи Пінзеля представлять у Відні 28 жовтня

04.10.2016 | Анонси

Віденський бароковий палац-музей «Бельведер» прийматиме у своїх стінах пізньобарокову скульптуру Йоана Георга Пінзеля з колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького 28 жовтня.

Повідомляє Zik.

Доробок майстра представлять у Зимовому палаці Принца Євгена Савойського під назвою «Небесний: барокова скульптура Йоанна Георга Пінзеля», йдеться в анонсах, розміщених на офіційному веб-сайті музейного комплексу.

На виставці буде представлено 20 робіт великого майстра з фондів Галереї і одну – з Музею етнографії та художнього промислу у Львові. Це друга виставка Пінзеля за кордоном. Вперше світ побачив його роботи в Луврі (Париж, Франція), у 2012 році, пише prostir.museum.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня у Відні відбудеться відкриття виставки робіт скульптора Йогана Георга Пінзеля з колекції Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького. Зараз у Львові працюють над оформленням документації та проводять реставраційні роботи.

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