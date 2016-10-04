Роботи Пінзеля представлять у Відні 28 жовтня
Віденський бароковий палац-музей «Бельведер» прийматиме у своїх стінах пізньобарокову скульптуру Йоана Георга Пінзеля з колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького 28 жовтня.
Повідомляє Zik.
Доробок майстра представлять у Зимовому палаці Принца Євгена Савойського під назвою «Небесний: барокова скульптура Йоанна Георга Пінзеля», йдеться в анонсах, розміщених на офіційному веб-сайті музейного комплексу.
На виставці буде представлено 20 робіт великого майстра з фондів Галереї і одну – з Музею етнографії та художнього промислу у Львові. Це друга виставка Пінзеля за кордоном. Вперше світ побачив його роботи в Луврі (Париж, Франція), у 2012 році, пише prostir.museum.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня у Відні відбудеться відкриття виставки робіт скульптора Йогана Георга Пінзеля з колекції Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького. Зараз у Львові працюють над оформленням документації та проводять реставраційні роботи.