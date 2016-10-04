Стрийські автомоделісти стали володарями Кубка України 2016 року
На Стрийському стадіоні «Сокіл» завершились міжнародні представницькі змагання – фінальний етап Кубка Європи серії «Грен-шлем» та Кубок України з автомодельного спорту (кордові моделі) – другий та третій ранг відповідно.
Про це повідомляє ZIK.
Володарями Кубка України у загальнокомандному заліку вже вкотре стали автомоделісти Львівщини – представники Стрийської СТК ТСО України.
У складі стрийської команди виступав заслужений майсер спорту України Володимир Смольніков, заслужений майсер спорту України Андрій Смольніков, майстер спорту міжнародного класу України Ігор Сафіяник, майстер спорту міжнародного класу України Юрій Лисак, майстер спорту України Сергій Ковальчук, майстер спорту України Тарас Прядка, майстер спорту України Валерій Атовка, майстер спорту України Віктор Василенко, майстер спорту України Олександр Сорока, майстер спорту України Сергій Цибаньов, кандидат у майстри спорту України Олексій Демидов, кандидат у майстри спорту України Володимир Сашко.
Змагання відбулися за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Європейської федерації автомодельного спорту, Української федерації автомодельного спорту, Товариства сприяння обороні України, управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Стрийської міської ради, Стрийської станції юних техніків та Стрийського СТК ТСО України.
Варто зазначити, що цього року у Великому Кубку Європи взяли участь понад 50 спортсменів-автомоделістів з Естонії, Італії, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, Угорщини, України та Швейцарії. У складі збірної команди України, окрім автомоделістів Києва, Дніпровської, Черкаської, Хмельницької, Запорізької, Вінницької та Тернопільської областей, змагалися й представники Львівщини – стрияни Тарас Прядка, Ігор Сафіяник, Олександр Сорока, Олександр Ковальчук, Сергій Цибаньов, Тарас Шаско, Світозар Тур та львів’янин Олексій Демідов.
Переможців та призерів Великого Кубку Європи та Кубку України нагородили кубками, медалями, грамотами та сувенірними таблицями.