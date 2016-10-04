Садовий зустрівся зі стипендіатами Фонду імені Зайделя
Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся зі стипендіатами Фонду імені Ганса Зайделя (Баварія). Говорили про місцеве самоврядування та муніципальну політику України на прикладі Львова, сучасну стратегію розвитку міста, сфери ІТ та туризму. Повідомила прес-служба Львівської міської ради.
Про це повідомляє Гал-info.
«Для мене велика честь, що ви сьогодні тут, у міській раді. Ми дуже зацікавлені в подальшій співпраці з вашою фундацією та з вашою країною. Чим мені подобається Німеччина, так це тим, що ви менше говорите і більше працюєте. Власне, багато цікавих проектів, які ми маємо у Львові, вдалося реалізувати завдяки співпраці з вашими урядовими програмами», – зазначив Андрій Садовий.
Також сторони обговорили питання внутрішньо переміщених осіб у Львові, розвиток галузей ІТ, туризму й урбаністики, ділились досвідом у реалізації громадських проектів.