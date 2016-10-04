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Управління культури Львівської міської ради оголошує конкурс

04.10.2016 | Анонси

Управління культури Львівської міської ради оголошує конкурс на відзначення кращих працівників культури.

Повідомляє Zunr.info.

Управління культури Львівської міської ради оголошує конкурс на відзначення кращих працівників культури за напрямками:

1. Бібліотечна справа.

2. Музичне мистецтво.

3. Образотворче, хореографічне мистецтво і народна творчість.

4.Театральне мистецтво.

Учасниками конкурсу можуть бути працівники установ та закладів культури, підпорядкованих управлінню культури Львівської міської ради.

Кандидатури працівників культури подаються через самовисунення, а також громадськими,професійними і творчими організаціями, установами та закладами культури різних форм власності.

Прийом документів триває до 25 жовтня 2016р.

Документи подають за адресою: 79008, м.Львів, пл.Ринок,1, Львівська міська рада (з поміткою «На відзначення працівників культури м.Львова»).

Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява, анкета, відеопрезентація за останні 12 місяців та інші матеріали, які підтверджують результати діяльності кандидата за останні 12 місяців (рекомендаційні листи, спеціальні відзнаки, пов`язані з професійною діяльністю тощо).

У кожній номінації буде обрано 3 переможці, які отримають грошову винагороду в розмірі 25 тисяч гривень.

Контактна особа: головний спеціаліст управління культури Людмила Назарук, (тел. 2975860, e-mail: liudmyla.nazaruk@city-adm.lviv.ua)

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