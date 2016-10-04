Управління культури Львівської міської ради оголошує конкурс
Управління культури Львівської міської ради оголошує конкурс на відзначення кращих працівників культури.
Повідомляє Zunr.info.
Управління культури Львівської міської ради оголошує конкурс на відзначення кращих працівників культури за напрямками:
1. Бібліотечна справа.
2. Музичне мистецтво.
3. Образотворче, хореографічне мистецтво і народна творчість.
4.Театральне мистецтво.
Учасниками конкурсу можуть бути працівники установ та закладів культури, підпорядкованих управлінню культури Львівської міської ради.
Кандидатури працівників культури подаються через самовисунення, а також громадськими,професійними і творчими організаціями, установами та закладами культури різних форм власності.
Прийом документів триває до 25 жовтня 2016р.
Документи подають за адресою: 79008, м.Львів, пл.Ринок,1, Львівська міська рада (з поміткою «На відзначення працівників культури м.Львова»).
Для участі у конкурсі подаються такі документи: заява, анкета, відеопрезентація за останні 12 місяців та інші матеріали, які підтверджують результати діяльності кандидата за останні 12 місяців (рекомендаційні листи, спеціальні відзнаки, пов`язані з професійною діяльністю тощо).
У кожній номінації буде обрано 3 переможці, які отримають грошову винагороду в розмірі 25 тисяч гривень.
Контактна особа: головний спеціаліст управління культури Людмила Назарук, (тел. 2975860, e-mail: liudmyla.nazaruk@city-adm.lviv.ua)