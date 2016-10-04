Прямий авіарейс до Кракова
Міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з польською делегацією на чолі з Головою Ради Кракова Боґуславом Косьмідером.
Повідомляє Дивись.info.
Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці й партнерства, а також поділилися досвідом у сфері управління містом.
Іноземний гість зізнався, що востаннє був у Львові ще у 2007 році, тож йому дуже приємно відзначити позитивні зміни, які трапились тут впродовж останніх 9 років.
Водночас, міський голова зазначив, що авіасполучення між Львовом та Краковом могло б значно спростити комунікацію між містами та поглибити їхню співпрацю.
«Це могло б дати більше шансів для партнерства між містами. Чудовий приклад – авіарейс із Кракова до Львова під час Євро-2012. Однак це тривало лише 1 сезон, тож було б чудово зараз відродити таке авіасполучення», – зазначив Андрій Садовий.