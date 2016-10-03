Відбудуться матчі Кубка УЄФА з футзалу
Після того як чемпіонат світу з футзалу став історією, міжнародне футзальна життя не зупиняється, і вже найближчим часом, в середині жовтня, в шести країнах Європи пройдуть матчі основного раунду Кубка УЄФА – 24 команди, чемпіони своїх країн, посперечаються на 12 путівок до елітного раунд.
Проінформував Гал-info.
УЄФА остаточно названі точні дати проведення матчів основного раунду, які відбудуться 11-15 жовтня. 11 першого жовтня стартують групи 2 і 6, матчі яких беруть Македонія і Чехія. Через добу перші матчі будуть зіграні в інших чотирьох групах, в тому числі і у Львові.
Став відомий календар матчів у групі 1 – у Палаці спорту «Галичина» боротьбу за дві путівки в наступну стадію єврокубка поведуть чемпіони України ( «Енергія»), Угорщині ( «Дьйор»), Франції ( «Кремлен-Бісетр») і Словенії ( «Марібор»).
12 жовтня (середа)
15.00. «Дьйор» – «Марібор»
18.00. «Енергія» – «Кремлін-Бісетр»
13 жовтня (вівторок)
15.00. «Кремлін-Бісетр» – «Дьйор»
18.00. «Енергія» – «Марібор»
15 жовтня (субота)
15.00. «Марібор» – «Кремлін-Бісетр»
18.00. «Дьйор» – «Енергія»
Оскільки, збірні Словенії, Угорщини та Франції в чемпіонаті світу участі не брали, національні чемпіонату в цих країнах ідуть повним ходом.
«Дьйор» після трьох турів очолює турнірну таблицю, маючи абсолютний результат – 9 очок. У чемпіонаті Словенії позаду два тури, і «Марібор» з чотирма очками йде на третьому місці. Що ж до «Кремлін-Бісетр», або інша назва «КБ Юнайтед», то перший суперник чемпіона «Енергії» після чотирьох турів має 12 очок, але займає 4-е місце, оскільки стільки ж очок мають ще 3 команди, але у них краща різниця забитих і пропущених м’ячів.
До старту турніру у Львові команда Валерія Легчанова 7 жовтня проведе один матч – з дебютантом Екстра-ліги, чорноморським «Uni-Ламан», після чого почнеться безпосередня підготовка до Кубку УЄФА.залу