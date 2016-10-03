Розпочинається акредитація ЗМІ на матчі Основного раунду Кубка УЄФА
Сьогодні, 3 жовтня, стартує акредитація на матчі Основного раунду Кубка УЄФА. Заявку потрібно надсилати на електронну адресу: press.energia@gmail.com
Про це повідомляє Асоціація футзалу України.
В заявці потрібно вказати назву Вашого ЗМІ, кількість потрібних акредитацій, ваші контакти (номер телефону) та долучити скан-копію редакційного посвідчення. Останній день надсилання заявок 10 жовтня.
На трибунах ПС “Галичина” місця будуть надані:
- від друкованих ЗМІ – 1 журналісту і 1 фотокореспонденту;
- від ТБ – 1 редактору та 1 оператору;
- від радіо та інтернет-видань – 1 журналісту і 1 фотокореспонденту.
Матчі Основного раунду Кубка УЄФА відбуватимуться 12-го, 13-го та 15-го жовтня у ПС “Галичина”. Суперники “Енергії”: угорський “Раба ЕТО Дьор”, французький “Кремлен-Бісетр Юнайтед” та словенський “Марибор”.