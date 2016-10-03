Презентації програми стажування «Перший кар’єрний крок»
Програма стажування «Перший кар’єрний крок» проводить чергові презентації у всіх вишах Львова, щоб метою розповісти студентам міста про можливості особистої реалізації на базі міського публічного управління.
Про це проінформувала Львівська газета.
Кожен студент, незалежно від курсу та спеціальності навчання, має право та можливість пройти двомісячне стажування у міській раді, отримати не лише нові знання та практичні навики, а й ознайомитися з роботою міської ради, вивчити методики взаємодії у цій сфері та вектор розвитку свого міста.
Також у межах програми стажери щотижня відвідують інформативні і корисні тренінги та майстер-класи, які організовують представники таких компаній, як: Корпорація «Артеріум» (Маряна Івашина, Тетяна Ковтонюк, Михайло Вячало, Ольга Назарук); Львівська Консалтингова Група (Оксана Абраменко); Рекрутингова агенція Adecco (Наталія Бучко, Оксана Бешлей); Львівський Центр Медіації (Анна Лиско, Світлана Ільницька); Adelina Call Center (Олег Солодяк); Група незалежних консультантів «Альтернатива» (Дмитро Лозовицький).
Окрім цього, на кожного учасника очікує навчання на різноманітні теми: «Роль соціальних проектів» від тренера Галини Бордун, «Ментальні карти в проекті» від тренера Сергія Трухимовича, «Позиціювання. Презентація. Соціальний проект» від тренера Сергія Гутюка, «Лідерство» від тренера Юліана Версти та багато інших.
Детальніше дізнатися про програму стажування та час і місце проведення тренінгів можна на сторінці «Першого кар’єрного кроку» у Facebook за посиланням:facebook.com/karyera.lmr.
За час існування програми «Перший кар’єрний крок» тисячі молодих людей отримали можливість на професійному рівні співпрацювати з усіма структурними підрозділами ЛМР, кожен із стажерів долучався до групової роботи задля блага міста, реалізовував власні ідеї, творив та мислив стратегічно.