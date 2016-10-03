Встановили ще дві станції велопрокату Nextbike
У понеділок, 3 жовтня, на пр. Чорновола встановили дві станції велопрокату Nextbike. Зокрема, на пр. Чорновола, 57, що біля «МакДональдсу», а також поруч із супермаркетом «Арсен».
Про це проінформував ZAXID.NET .
Таким чином загальна кількість станцій велопрокату зросла до семи.
«Було б правильно, якщо б такі станції стояли через кожні 300-500 метрів. Наступного року ми встановимо ще 17 станцій велопрокату. Кінцевого списку, де будуть розташовані станції, у нас ще не має, але плануємо встановити їх на Сихові, на вул. Стрийській, зокрема і поблизу «Ашану». Також біля залізничного вокзалу, податкової, на пл. Петрушевича. У центральній частині міста плануємо встановити станцію велопрокату на пл. Галицькій», – розповів Остап Будинкевич.
Додамо, що у вересні «Nextbike Україна» оприлюднив інфографіку про перші п’ять місяців роботи «Nextbike Україна» у Львові. Зокрема, на сайті компанії зареєструвалося 4 290 користувачів, з яких послугою велопрокату скористалося лише 2 тисячі, серед яких активними є лише 11%.
На думку Будинкевича, така мала кількість активних користувачів є через те, що у місті було лише 5 станцій велопрокату. Зараз їх є уже 7, а наступного року має бути 24.
Нагадаємо, Львів – перше місто в Україні, де запрацювала така система велопрокату. Мінімальна вартість місячного абонементу становить 120 грн – за цю суму щодня можна користуватись велосипедом упродовж 30 хв, які вважаються безкоштовними. За наступні 30 хв потрібно додатково доплатити 4 грн.
Німецька компанія Nextbike відома по всьому світу. Системи муніципального велопрокату під такою назвою доступні в понад сотні міст в 16 країнах світу.