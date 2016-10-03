Садовий погодив у Львові зйомки серіалу
Сьогодні у Львові стартували зйомки другого сезону серіалу «Слуга народу», де головну роль грає комік Володимир Зеленський, який на виступі у Ризі висміяв Україну та порівняв її з порноактрисою. Розпорядження на зйомки серіалу дав міський голова Андрій Садовий.
Про це повідомив Дивись.info.
Також Андрій Садовий доручив організаторам клопотати перед Головним управлінням Нацполіції у Львівській області про надання допомоги у дотриманні громадського порядку під час проведення заходу. А також про призупинення руху транспорту терміном до 5 хвилин:
– 03 жовтня 2016 року з 08.00 до 18.00 – на просп. Шевченка (біля будинку № 21 та біля пам’ятника Грушевському);
– 06 жовтня 2016 року з 07.00 до 13.00 – на вул. Коперника (біля входу до Палацу Потоцьких).
До слова, 29 жовтня у Львові відбудеться концерт співаків Потапа та Насті Каменських. Що з цього приводу думає громада, та чи готові львів’яни приймати в культурній столиці України співаків, які гастролюють ворожою державою та закликають до миру з Росією, дивіться у нашому опитуванні.
«Якщо будуть поруч – ну кину вже ту бруківку, задовбали мрскальським язиком. І так йдеш містом – з усіх сторін «здравствуйтє» – я ніби не проти, але наші померлі… Кажуть – що НІ», – коментують візит до Львова співаків користувачі мережі.
«По перше це низькопробні співаки. По друге вони не повинні виступати у Львові. По третє їх дорога в Рашку…», – вважають львів’яни.