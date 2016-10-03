ТОП-6 винаходів українців,що презентували на Lviv IT Arenі
У межах міжнародної конференції «Lviv IT Arena 2016» , на TechExpо українські розробники представили новинки технічної індустрії, які допоможуть полегшити життя у різних його сферах.
Tvoemisto.tv проінформував.
Танк ЕТ-1 компанії «ELEKS»
Це безпілотний наземний транспортний засіб, розроблений для забезпечення безпеки людини та підвищення продуктивності роботи. ЕТ-1 підходить для застосування під час військових дій. Завдяки своїм параметрам, його можна використовувати задля евакуації поранених солдатів та ведення розвідки в важкодоступних та небезпечних для людського життя місцях. Зможе працювати і в забруднених зонах бойових наслідків технологічних катастроф.
Більше того, танк підвищить продуктивність у так і для сільськогосподарській діяльності. На фермі його можна використати як трактор , комбайн або вантажний автомобіль. ЕТ-й зможе ефективно зорати або засіяти поле.
Перший український електрокар Synchronous
Розробкою автомобілю займалася компанія Electric Marathon International, це перший і поки єдиний український прототип електрокару. За словами авторів, «Synchronous – це особливе й незвичне, нестандартне рішення в світі електричних автівок. Яскравий корпус, екологічно чисті матеріали мають зробити з нього символ нової ери пасажирського перевезення. Інноваційний електричний двигун, сонячні панелі на даху, нові інженерні рішення повинні зробити пересування на цій автівці найкомфортнішим. Панорамне тоноване вікно й зовнішній вигляд, що нагадує середньовічні карети, дозволяють Synchronous стати ідеальним засобом пересування в місті у якості таксі, шатла для готелів та екскурсійного авто».
DIGI 24 – система розумного будинку
Технологія Smart Home – це набір приладів задля безпеки та зручного управління будинком. Система складається з Wi-Fi роутера «DIGI24» та набору сенсорів, які синхронізуються з додатком. Відтак можна дистанційно регулювати освітлення, температуру і вологість повітря, керувати побутовими приладами, а також відстежувати рух у домі.
Багатофункціональний годинник «LaMetric»
Окрім зображення години, девайс реагує на різноманітну інформацію, яку відображатиме на дисплеї. Це ,зокрема, інтернет-дані: від повідомлення про новину та прогнозу погоди – до цифрових показників підвищення бізнес-ефективності. Також годинник «La Metric» нагадуватиме про ваш розклад, календарні події та інші встановлені вами нагадування. Цей стартап у 2016 зібрав рекордні 370 тисяч доларів та отримав нагороду Red Dot на сайті підтримки «Kickstarter».
Swimmerix
Особливість цього девайсу у тому, що він розроблений для плавців та підлаштовується до особливостей кожного організму. Складається із двох частин : наручного годинника та базового пристрою, який легко чіпляється до стінки басейну, або залишається на бортику. Пристрої синхронізуються, відтак зчитують біометричні дані плавця, отож йому не потрібно буде відволікатись під час практики, аби виміряти дані. Більше того, пристрій вказує правильність виконання рухів. Отримані дані з’являються у додатку, синхронізованому з пристроями.
SenStone
Зручний прилад для миттєвого записування ідей. Пристрій записує голосові повідомлення та, за умови синхронізації через Bluetooth, перетворює їх у писані нотатки на телефоні, а за умови під’єднання до мережі зберігає їх також у формі голосових файлів. Записи класифікуються за ключовими словами та можуть містити гео-локації. Вмикається натисканням кнопки та легко кріпиться до одягу, спеціального браслету, або в якості кулону.