На Львівщині збирають подарунки для бійців АТО до Дня захисника Вітчизни
Волонтери Народної самооборони Львівщини готують уже 24 вояж в зону АТО, виступивши зі зверненням до краян долучитися до цієї важливої справи, хто чим може.
Про це повідомив ZIK .
Подарунки воякам мають доправити на передову на свято Покрови Пресвятої Богородиці та в День захисника України.
З його слів, люди підтримали звернення про допомогу воякам в АТО: зокрема, шклівчанин Віталій Мірило передав для бійців 200 пар шкарпеток.
«Наше завдання – доставити допомогу на передову на свято Покрови Пресвятої Богородиці та в День захисника України. Отож просимо усіх добрих людей докластися до цієї справи. Адже милосердя – це діяльне прагнення допомогти кожному, хто має в цьому потребу. Це – втілення високої любові до ближніх, які, ризикуючи своїм життям та здоров’ям, відстоюють територіальну цілісність незалежної України. Разом до перемоги! Принагідно хочу нагадати, що контактний телефон для усіх добрих серцем людей, які хочуть долучитися до допомоги нашим військовослужбовцям в зоні АТО, – 0982578337», – інформує активіст волонтерського руху на Львівщині, яворівчанин Петро Шот.