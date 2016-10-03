На Львівщині підготували військових правоохоронців
На базі міжнародного центра миротворчості та безпеки при львівській Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся подвійний випуск спеціалістів військової служби правопорядку.
Повідомляє Щоденний Львів.
Одна з груп військових правоохоронців невдовзі поповнить склад Українсько-польсько-литовської бригади. Інші спеціалісти отримали необхідний досвід роботи під час масових заворушень і невдовзі повернуться до своїх підрозділів. Зокрема наших фахівців готували досвідчені інструктори з Польщі, Литви, Канади та Італії.
Однак навчання бійців військової служби правопорядку не завершується після отримання дипломів на базі міжнародного центра миротворчості та безпеки при львівській Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Далі на них чекає цікавий курс мовної та спеціальної підготовки. Про це повідомив «Щоденному Львову» підполковник Тарас Грень з регіонального медіа центру міністерства оборони.