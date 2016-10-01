Зустріч Синютки з родинами загиблих у АТО
Сьогодні, 1 жовтня, голова Львівської ОДА Олег Синютка зустрівся із членами родин загиблих під час проведення антитерористичної операції військовослужбовців.
Про це нас інформує Дивись.info.
На зустрічі із сім’ями українських воїнів також присутніми були керівники районів, соціальних служб, комісаріатів та інших державних структур, повідомляє прес-служба ЛОДА.
Свої проблеми сім’ї героїв АТО мали змогу обговорити із керівниками відповідальних державних структур особисто.
Так, у рамках зустрічі батьки та дружини загиблих воїнів ставили найболючіші питання, які їм досі не вдавалось вирішити. Основні проблеми – забезпечення житлом, отримання земельних ділянок та соціальних пільг. Також обговорили й питання вшанування загиблих, зокрема йшлось про присвоєння вулицям населених пунктів області імен загиблих, встановлення меморіальних дощок на школах тощо.
Зазначимо, що у рамках засідання перед присутніми виступила керівник управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації Катерина Іванова, яка розповіла стан виконання робіт по встановленню пам’ятників та пам’ятних знаків на могилах загиблих воїнів. Окрім того, начальник головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Галина Недзельська прозвітувала щодо нарахування виплат родинам загиблих. Також директор департаменту освіти і науки України розповіла про належне вшанування пам’яті героїв, зокрема проведення виховних заходів та встановлення меморіальних таблиць у навчальних закладах області.
Нагадаємо, що подібні зустрічі голова ОДА Олег Синютка започаткував ще у 2015 році, щоб допомогти вирішити соціальні, медичні та будь-які побутові проблеми українських воїнів, котрі боронять наш спокій на східних кордонах держави та їхніх родин.