Львів’ян запрошують на замковий велопробіг
Інститут Суспільних Ініціатив та ГО «Час Справедливості» запрошують бажаючих взяти участь у нашому черговому, чудовому велопробізі, метою якого є привернути увагу львів’ян та жителів області до ситуації з замками, зокрема з тими які розташовані в Старому Селі та в Свіржі.
Повідомляє Дивись.info.
Ці історичні споруди, розташовані дуже близько до Львова і мають величезний туристичний потенціал. Запрошуємо дослідити його з нами.
Дата проведення велопробігу – 2 жовтня. Збір о 12:00 та старт о 12:30 з площі, що знаходиться перед Кінотеатром ім. О.Довженка «КІНО» (пр. Червоної Калини, 81).
Маршрут – приблизно 90 кілометрів в дві сторони з трьома зупинками – у Старому Селі, Свіржі та знову Старому Селі.
Організатори просять зареєструйтися в події, оскільки слід знати кількість осіб, для резервування карети швидкої допомоги та поліції, що будуть супроводжувати велопробіг.