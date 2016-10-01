Мер Львова поклав на депозит ще 50 млн грн
01.10.2016 | Новини
Мер Львова підписав розпорядження про розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду міського бюджету на депозитному рахунку.
Повідомляє Depo.Львів.
мер Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про розміщення 50 млн грн бюджетних коштів на депозиті в Укргазбанку.
Він доручив управлінню фінансів департаменту фінансової політики розмістити тимчасово вільні кошти спеціального фонду міського бюджету в сумі 50 млн грн на депозитному рахунку в даному банку.
Кошти розміщені з метою залучення додаткових коштів у міський бюджет. Контроль за виконанням розпорядження Садовий залишив за собою.
Держава володіє 94,7% акцій Укргазбанку.