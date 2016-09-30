У Львові стартувала масштабна ІТ-конференція
Сьогодні у Львові розпочалася наймасштабніша ІТ-подія року – Lviv IT Arena. З цієї нагоди до міста завітало більш ніж 2500 ІТ-фахівців із Центральної та Східної Європи, аби перейняти провідний досвід у галузі та поділитися власним.
Lviv IT Arena проходить уже втретє, і тепер вона розширює свої кордони далеко за межі України. Серед учасників конференції – понад 30% іноземців, а спікери представлятимуть переважно західні ринки та бізнеси. Конференція повністю англомовна і розділена на три потоки: Product, Business та Technology, які зосереджені на різних аспектах ІТ-сфери.
Серед спікерів Lviv IT Arena – міжнародні експерти із Twitter, Microsoft, Deloitte, Spotify, Philips. Також учасником події буде легендарна Естер Дайсон – найвпливовіша жінка ІТ світу за версією New York Times, мультимільйонер та інвестор. Конференція відбудеться в одному із найперспективніших IT-центрів у Східній Європі і спрямована на ефективний нетворкінг та міжнародну співпрацю. IT-галузь України має величезний потенціал, і Lviv IT Arena – вдале місце для пошуку нових партнерів, інвесторів та клієнтів.
Учасників події чекає битва стартапів та масштабна виставка технологічних розробок – Tech Expo, де будуть представлені інноваційні продукти зроблені в Україні: серед них перший український електрокар, військові розробки та розумний годинник. Завершиться конференція масштабним шоу Futureland Festival для 5000 гостей під музику одного із сотні найкращих діджеїв світу – Netsky.
Захід триватиме до 2 жовтня.