Кабмін погодив Львову кредит на €75 млн
Європейський інвестиційний банк виділить Львову 30 млн євро на рекультивацію і 45 млн євро на будівництво сміттєпереробного комплексу.
Повідомив Zaxid.net.
Кабінет міністрів підтримав клопотання міської влади Львова про залучення кредиту на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та будівництво сміттєпереробного комплексу. Про це під час візиту до Львова заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«У міської влади є достатньо ресурсів і повноважень, аби врегулювати цю ситуацію. Зараз важливо знайти порозуміння з громадами навколишніх сіл, тобто Грибовичів та Малехова. У разі потреби уряд готовий із цим допомогти», – заявив Володимир Гройсман.
За словами керівниці управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій ЛМР Ольги Сивак, йдеться про другий етап погодження проекту рекультивації сміттєзвалища.
«Ще у серпні ми отримали погодження від Мінрегіонбуду. Це був перший етап, після якого Міністерство фінансів аналізувало фінансові показники міста. І зараз ми отримали погодження від Мінфіну. Ці два погодження найважливіші. Далі ще буде погодження на загальноурядовому рівні, однак це вже технічний етап», – пояснила Ольга Сивак.
За її словами, одним із ключових моментів, який залишається вирішити, – досягнути погодження із громадою Малехова.
Зазначимо, що у липні 2016 р. Львівська міська рада подала заявку до Мінрегіонбуду для участі у програмі розвитку муніципальної інфраструктури. Участь міста у цій програмі дозволить отримати кредит Європейського інвестиційного банку на побудову сміттєпереробного заводу та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища. Загалом місто має отримати 75 млн євро – 30 млн на рекультивацію і 45 на будівництво сміттєпереробного комплексу.
Європейський інвестиційний банк надає кредит на 25 років під 1,5% річних. Після того, як угоду з Європейським інвестиційним банком підпишуть, місто вибере ділянку під будівництво сміттєпереробного заводу. Розпорядником та отримувачем майбутнього проекту буде ЛКП «Львівспецкомунтранс», яке зараз є одним з п’яти підприємств, які займаються вивозом сміття у Львові.