У Львові запровадять два екологічні проекти
За допомогою них комунальні установи Львова зменшать викид в атмосферу вуглекислого газу.
Про повідомив сайт Варіанти.
Про це сьогодні повідомив представник Європейського банку реконструкції та розвитку, директор фонду Е5Р (Східноєвропейського партнерства у сфері енергоефективності та екології) Андерс Лунд.
«Зараз на стадії реалізації у Львові ми маємо два проекти. Вони дозволять муніципальним установам суттєво зменшити викид вуглекислого газу. Це піде на користь як місцевій економіці, так і самим мешканцям , оскільки ці проекти поліпшать стан навколишнього середовища», – розповів Андерс Лунд.
За його словами, за ґрантові кошти у Львові модернізують систему центрального теплопостачання. Загальна вартість програми становить 30 мільйонів євро, близько 10 мільйонів євро фонд Е5Р вже виділив.
Другий екологічний проект у місті – виробництво біогазу з мулу на очисних спорудах Львівводоканалу. Його вартість також становить близько 30 мільйонів євро.
«Майбутнє – за проектами із енергозбереження, адже час, коли ми інвестували кошти у виробництво енергії із традиційних джерел, вже закінчився. Сьогодні настав час інвестицій в екологічно безпечні проекти», – пояснив Андерс Лунд.
Зазначимо, фонд Е5Р активно працює в Україні з комунальними установами в проектах із енергозбереження, зміни клімату та охорони навколишнього середовища.
Нагадаємо, наприкінці червня депутати Львівської міської ради підтримали ухвалу про надання ЛМКП “Львівводоканал” ґранту від Фонду Джона Нурмінена у формі міжнародної технічної допомоги для нейтралізації стоків біогазової установки та заходів із видалення фосфору на очисних спорудах.
Також сьогодні до Львова на засідання стосовно питань навколишнього середовища та енергетики прибули члени ПАРЄ. Вони навчатимуть, як із відходів отримувати енергію, а також як ефективно вирішувати екологічні проблеми.