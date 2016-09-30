«Краківський літературний вікенд»
Краків завжди був невичерпним джерелом натхнення для письменників і поетів зі всієї Європи. Свою долю з містом пов’язував Чеслав Мілош, тут жила і творила лауреатка Нобелівської премії з літератури Віслава Шимборська. 1 жовтня відбудуться літературні читання та концерт.
Про це нас повідомляє ТРК Львів.
У грудні 2015 року Львів отримав титул «Міста Літератури ЮНЕСКО» за підтримки Кракова, польського міста літератури. Саме тому «література» і стала темою цьогорічних зустрічей в рамках Днів Кракова у Львові.
Гості зустрічей Адам Зємянін та Ян Польковський належать до найвидатніших сучасних польських поетів. Окрім розмови про поезію, прозу та літературу, автори також презентуватимуть власні твори.
Ще одна гостя з Кракова Агнєшка Хшановська, відома актриса, піснярка, авторка музики і текстів, виступить з власними музичними композиціями на вірші краківських поетів: Міхала Заблоцького, Чеслава Мілоша, Кшиштофа Сікори та ін.
Організатори: управління культури Львівської міської ради, Відділ культури та народної спадщини Уряду міста Краків, Офіс «Львів – місто літератури ЮНЕСКО», Театральний центр «Слово і Голос» та Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького.
|1 жовтня (субота)
|16.00
|Вечір польської поезії «Краківські зустрічі: поезія і відстань» з Адамом Зємяніним та Яном ПольковськимМодерує Андрій Павлишин
Перекладає Остап Сливинський
|Театральний центр «Слово і Голос»,вул. Городоцька, 38
|18.00
|Концерт Агнєшки Хшановської «Якби я могла писати вірші на перехрестях доріг»(авторська музика на вірші краківських поетів)
|Палац Потоцьких,вул. Коперника, 15
Вхід вільний.