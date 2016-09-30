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«Краківський літературний вікенд»

30.09.2016 | Анонси

Краків завжди був невичерпним джерелом натхнення для письменників і поетів зі всієї Європи. Свою долю з містом пов’язував Чеслав Мілош, тут жила і творила лауреатка Нобелівської премії з літератури Віслава Шимборська. 1 жовтня відбудуться літературні читання та концерт.

Про це нас повідомляє ТРК Львів.

У грудні 2015 року Львів отримав титул «Міста Літератури ЮНЕСКО» за підтримки Кракова, польського міста літератури. Саме тому «література» і стала темою цьогорічних зустрічей в рамках Днів Кракова у Львові.

Гості зустрічей Адам Зємянін та Ян Польковський належать до найвидатніших сучасних польських поетів. Окрім розмови про поезію, прозу та літературу, автори також презентуватимуть власні твори.

Ще одна гостя з Кракова Агнєшка Хшановська, відома актриса, піснярка, авторка музики і текстів, виступить з власними музичними композиціями на вірші краківських поетів: Міхала Заблоцького, Чеслава Мілоша, Кшиштофа Сікори та ін.

Організатори: управління культури Львівської міської ради, Відділ культури та народної спадщини Уряду міста Краків, Офіс «Львів – місто літератури ЮНЕСКО», Театральний центр «Слово і Голос» та Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького.

1 жовтня (субота)
16.00 Вечір польської поезії «Краківські зустрічі: поезія і відстань» з Адамом Зємяніним та Яном ПольковськимМодерує Андрій Павлишин

Перекладає Остап Сливинський

 Театральний центр «Слово і Голос»,вул. Городоцька, 38
18.00 Концерт Агнєшки Хшановської «Якби я могла писати вірші на перехрестях доріг»(авторська музика на вірші краківських поетів) Палац Потоцьких,вул. Коперника, 15

Вхід вільний.

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