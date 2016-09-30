Львівському cкрипалю присвоїли звання Заслуженого діяча мистецтв
30.09.2016 | Анонси
Президент України Петро Порошенко присвоїв почесне звання Заслуженого діяча мистецтв України львівському скрипалю, викладачеві Юрію Гольді.
Про це повідомляє Дивись.info.
«За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю постановляю присвоїти почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” Гольді Юрію-Карлу Карловичу – викладачеві Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Соломії Крушельницької», – йдеться в указі Президента.