Презентація книги «Флорентійський собор»
Сьогодні, о 14:00 в УКУ (вул. Хуторівка, 35а) відбудеться презентація перекладу книги Йозефа Гілла «Флорентійський собор»
Про це повідомляє Львівська газета.
Презентуватимуть книгу у межах 9-го Екуменічного соціального тижня «Міграція: виклик для України».
До участі у презентації запрошені: о. д-р Іван Дацько, президент Інституту екуменічних студій Українського католицького університету; Антуан Аржаковський, співдиректор Департаменту «Суспільство. Свобода. Мир», Коледж бернардинців, Франція; Марія Горяча, доктор богослов’я, кандидат політичних наук зі спеціальності «Політичні інститути та процеси».
Праця «Флорентійський собор» присвячена одній із ключових подій XV ст. – Вселенському соборі католицької церкви, який був скликаний папою Євгенієм IV, що відбувся у Феррарі, Флоренції та Римі у 1438-1445 роках, а також укладеній на ньому «Флорентійській унії» між Римом і Константинополем.
Книга посіла 16-те місце у рейтингу найкращих книг Форуму видавців 2016 року.
Довідка. Переклад книги професора Папського східного інституту був опублікований з ініціативи Інституту Екуменічних Студій УКУ спільно з видавництвом Українського католицького університету. Книга вийшла у серії «Пам’ятки історично-богословської думки» (випуск 3).