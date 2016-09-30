На Львівщині створять малиновий рай
На початку цього року у селі Смолині Яворівського району Львівської області за підтримки проекту «500 успішних фермерських господарств» Андрій Корнило висадив малину на площі 5 га.
Про це повідомив сьогодні ZIK .
За його словами, головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку Яворівської РДА Романа Кавецького, з ініціативи сільського голови яворівського Смолина Олександри Онишків створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Смеліна», члени якого нині готують близько 4 га для висадження малини.
«Сільський голова Середкевичів (ця сільрада теж в Яворівському районі) Михайло Смолинець спільно зі мною та селянином Іваном Симаком здійснили поїздку до ТзОВ «Галфрост», що місті Жовкві. Там нас ознайомили, як правильно заморожувати свіжозібрані ягоди. Так, у Сербії та Польщі успішного розвиваються сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Діяльність кооперативів сприяє заготівлі сільськогосподарської продукції більшими партіями та значно вищої якості, а також дозволяє підприємствам планувати виробництво та зменшувати витрати».