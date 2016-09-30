Гройсман сьогодні візьме участь у відкритті заводу Fujikura
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні під час робочого візиту у Львівській області візьме участь у церемонії відкриття заводу електрообладнання й автозапчастин японської компанії Fujikura у м. Рава-Руська біля кордону з Польщею.
Про це повідомляє кореспондент 112 Україна.
Також у рамках візиту Гройсман зустрінеться з паралімпійцями, учасниками та переможцями в Ріо-де-Жанейро. Зустріч заплановано на базі реабілітаційного спортивного центру національного комітету спорту інвалідів України в селі Явора.
Окрім того, прем’єр проінспектує капітальний ремонт вартістю понад 400 млн грн траси Львів — Самбір — Ужгород, який розпочався в цьому році.
Нагадаємо, у квітні завод Fujikura з виробництва електричного обладнання для автомобілів відкрився у Львові.