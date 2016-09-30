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Завтра встартує міжнародна виставка котів

30.09.2016 | Анонси

Українське фелінологічнє Об’єднання запрошує Вас відвідати 1-2 жовтня міжнародну виставку котів “Львівській Джаз”.

Повідомляє Lviv.com.

Експерти:
Яніна Мельникова – Білорусь
Світлана Сивіцька- Україна
Аліна Інгор – Болгарія

Програма виставки:
ДВА дня – ДВА BEST IN SHOW
WCF РИНГ kitten / junior (з 3 до 10 місяців)
WCF РИНГ adult (з 10 місяців)
Монопородні ШОУ: British, Maine Coon, Scottish, Sphynx, Persian, Forest Show
РЕЄСТРАЦІЯ ТУТ: http://ufa-cats.com/index.html

ДО ВАШОЇ УВАГИ:
Різні породи кішок від голих, пухнастих, кучерявих, висловухих, маленьких леопардів в американських гігантів.
Корми та аксесуари для кішок від провідних виробників. На виставці ви зможете придбати для себе давно бажаного, маленького улюбленця.

Під час виставки буде проведено конкурс: “КРАЩІ Jazz Man і Jazz Woman”
В костюмі учасника виставки повинен бути присутній елемент (аксесуар) стилю джаз 30-60 років! Вихід в конкурсі зі своїм улюбленцем теж в костюмі під живу музику-саксофон!

Також в програмі виставки конкурси та спеціальні призи як для учасників, так і для глядачів.

Де: вул. Пекарська, 50.

Коли: 1-2 жовтня.

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