Завтра встартує міжнародна виставка котів
Українське фелінологічнє Об’єднання запрошує Вас відвідати 1-2 жовтня міжнародну виставку котів “Львівській Джаз”.
Повідомляє Lviv.com.
Експерти:
Яніна Мельникова – Білорусь
Світлана Сивіцька- Україна
Аліна Інгор – Болгарія
Програма виставки:
ДВА дня – ДВА BEST IN SHOW
WCF РИНГ kitten / junior (з 3 до 10 місяців)
WCF РИНГ adult (з 10 місяців)
Монопородні ШОУ: British, Maine Coon, Scottish, Sphynx, Persian, Forest Show
РЕЄСТРАЦІЯ ТУТ: http://ufa-cats.com/
ДО ВАШОЇ УВАГИ:
Різні породи кішок від голих, пухнастих, кучерявих, висловухих, маленьких леопардів в американських гігантів.
Корми та аксесуари для кішок від провідних виробників. На виставці ви зможете придбати для себе давно бажаного, маленького улюбленця.
Під час виставки буде проведено конкурс: “КРАЩІ Jazz Man і Jazz Woman”
В костюмі учасника виставки повинен бути присутній елемент (аксесуар) стилю джаз 30-60 років! Вихід в конкурсі зі своїм улюбленцем теж в костюмі під живу музику-саксофон!
Також в програмі виставки конкурси та спеціальні призи як для учасників, так і для глядачів.
Де: вул. Пекарська, 50.
Коли: 1-2 жовтня.