Перегляд сучасного польського кіно «Під Високим Замком»
30.09.2016 | Анонси
7-16 жовтня у Львові вже в п’яте відбудеться Перегляд сучасного польського кіно «Під Високим Замком», який дуже полюбився мешканцям Львова.
Повідомляє Львівська газета.
На любителів польського кіно чекає понад 20 фільмів, зустрічі з режисерами й акторами, театральні вистави, лекції про кіно та багато інших цікавих подій.
Цьогорічний V Перегляд «Під Високим Замком» супроводжуватимуть Діана, Адоніс, Амфітрита та Нептун із площі Ринок у Львові.
Фільми транслюватимуть у мережі «Кінопалац» за адресами: вул. Театральна, 22 та вул. Коперника, 9. Квитки вже можна придбати в касах кінотеатрів.
Вартість квитків на всі покази становить лише 20 грн.