Олена Гута: «робота не закінчена, доки ми не одержали від клієнта позитивний відгук»
Alterhaus працює за принципом будівельних компаній Німеччини: можна вибрати на сайті один із запропонованих варіантів ремонту, тут же прорахувати вартість і вже за 50 днів в’їхати у готову квартиру.
- Розкажіть, будь ласка, у чому ваша відмінність від інших компаній?
Мабуть, головна відмінність Alterhaus від інших аналогічних компаній у тому, що власник квартири заздалегідь знає, у скільки йому обійдеться ремонт, скільки часу це займе і що він отримає на виході.
- Скільки часу ви робите ремонт і чи вказується це в договорі з клієнтом?
У мене достатньо великий досвід на ринку ремонтів, і він, на жаль, не завжди приємний. Типові проблеми, з якими стикаються всі, – спроби шахрайства, затримки по термінах, зростання ціни. Клієнту доводиться проводити весь свій вільний час на будові. Не всім людям хочеться витрачати півжиття на ремонт і контролювати кожен крок будівельників.
Ми робимо ремонт рівно за 50 робочих днів, і це не вимагає жодного контролю з боку замовника. В умовах зазначається, що якщо ремонт затягнеться, ми почнемо платити клієнту за затримку. Термін не залежить від площі квартири – з урахуванням цього просто варіюється кількість людей. Паралельно виконуються всі роботи: електромонтажні, сантехнічні, малярні. У перший же день укладання договору декларується ціна, яка не зміниться на виході жодним чином. Секрет простий: варіанти дизайну типові, і саме це дозволяє гарантувати ціну та терміни. Клієнт не може вибрати інші матеріали, крім представлених на сайті. З усіма постачальниками у нас дилерські умови, і ціни – мінімальні на ринку.
У вартість ремонту входять оздоблювальні матеріали, паркет, плитка, підвіконники, міжкімнатні двері та сантехніка. Ми пропонуємо полотно, на якому власник квартири може пізніше створити свій шедевр. Ремонт абсолютно універсальний – у створеному інтер’єрі будуть добре виглядати як дорогі меблі, так і проста функціональна ikea.
- Хто робить дизайн-проекти і у чому їх родзинка?
На сайті пропонується чотири варіанти типового ремонту: Прага, Берлін, Токіо і Нью-Йорк, у кожному – по кілька варіантів кольорів у теплих і холодних тонах. Можна вибрати на свій смак і бюджет: ціна різна і вказана за 1 м2, тому замовник може відразу прикинути, скільки коштуватиме ремонт його квартири. Якість робіт однаково добра, але у стилі Нью-Йорк, наприклад, використовуються дорожчі матеріали та сантехніка, на відміну від більш демократичних Праги й Берліну. Всі матеріали, аж до зразків пофарбування стін, можна подивитися в офісі. Там можна і ознайомитися з усіма подробицями проекту: від виробників матеріалів до розташування розеток. За додаткову оплату замовляється 3D-візуалізація.
- Хто ваші клієнти? І чи є довіра у людей до вашої компанії?
Всі наші клієнти дуже різні. Іноді просять зробити подорожче, іноді – подешевше. Тоді ми пропонуємо їм, до прикладу, відмовитися від паркета і вистелити підлоги плиткою. Кожна квартира так чи інакше прораховується індивідуально. Ціна може трохи варіюватися, але вона все одно залишається у встановлених межах, плюс-мінус 10%.
Часто люди замовляють ремонт під оренду і не хочуть витрачати на це багато часу. Є замовник, який був на об’єкті всього один раз, – заїхав на кілька хвилин, подивився і наступного разу приїхав у готову квартиру. Це не той випадок, коли власнику доводиться самому вибирати, закуповувати, торгуватися – він не розуміє, у скільки йому обійдеться ремонт в кінцевому рахунку, але продовжує платити, тому що рано чи пізно його треба закінчити.
Іноді до нас ставляться з недовірою – люди бояться обману, адже часто з ним стикаються. Проте я прожила останні 5 років в Європі й звикла працювати по-іншому. Для нас важливою є репутація: робота не закінчена, доки ми не одержали від клієнта позитивний відгук.