Львів: перша глобальна виставка освіти та стажування за кордоном «Global Education 2016»
Освітня компанія STUDENTLANDTM за підтримки Львівської міської ради та за участі Посольства Канади в Україні організовує та запрошує студентів, батьків, фахівців і педагогів на виставку освіти та стажування за кордоном.
Про це повідомляє Zunr.info.
Виставка відбудеться:
* 22 жовтня у Львові (готель “Жорж”, 12:00-18:00);
* 23 жовтня в Одесі (готель “Лондонська”, 14:00-19:00).
Відвідування виставки безкоштовне за реєстрацією на сайті.
Представники рейтингових навчальних закладів та міжнародних програм стажування із різних країн світу відвідають Львів та Одесу аби запропонувати українцям будь-якого віку здобути високоякісну міжнародну освіту та професійний досвід у провідних компаніях.
Ексклюзивно під час роботи виставки гості матимуть змогу відвідати стенд та семінар Посольства Канади в Україні, а також прослухати відкриті лекції на актуальні теми з освіти та кар’єри за кордоном, скористатися спеціальними пропозиціями та знижками, отримати індивідуальні консультації та взяти участь у розіграші призів (зокрема, сертифікату на безкоштовну здачу TOEFL тесту).
Серед учасників виставки – визнані коледжі, виші та мовні школи Канади і Європи, а також представники міжнародних оплачуваних програм стажування.
Окрім виставкового залу, упродовж усього дня гості зможуть відвідати лекційні аудиторії, у яких відбуватимуться презентації від учасників виставки, поспілкуватися зі студентами, які вже отримали міжнародний досвід стажування або освіти за кордоном, а також зробити фото на згадку у фотозоні.