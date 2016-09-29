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Львів: перша глобальна виставка освіти та стажування за кордоном «Global Education 2016»

29.09.2016 | Анонси

Освітня компанія STUDENTLANDTM за підтримки Львівської міської ради та за участі Посольства Канади в Україні організовує та запрошує студентів, батьків, фахівців і педагогів на виставку освіти та стажування за кордоном.

Про це повідомляє Zunr.info.


Виставка відбудеться:

* 22 жовтня у Львові (готель “Жорж”, 12:00-18:00);

* 23 жовтня в Одесі (готель “Лондонська”, 14:00-19:00).

Відвідування виставки безкоштовне за реєстрацією на сайті.

Представники рейтингових навчальних закладів та міжнародних програм стажування із різних країн світу відвідають Львів та Одесу аби запропонувати українцям будь-якого віку здобути високоякісну міжнародну освіту та професійний досвід у провідних компаніях.

Ексклюзивно під час роботи виставки гості матимуть змогу відвідати стенд та семінар Посольства Канади в Україні, а також прослухати відкриті лекції на актуальні теми з освіти та кар’єри за кордоном, скористатися спеціальними пропозиціями та знижками, отримати індивідуальні консультації та взяти участь у розіграші призів (зокрема, сертифікату на безкоштовну здачу TOEFL тесту).

Серед учасників виставки – визнані коледжі, виші та мовні школи Канади і Європи, а також представники міжнародних оплачуваних програм стажування.

Окрім виставкового залу, упродовж усього дня гості зможуть відвідати лекційні аудиторії, у яких відбуватимуться презентації від учасників виставки, поспілкуватися зі студентами, які вже отримали міжнародний досвід стажування або освіти за кордоном, а також зробити фото на згадку у фотозоні.


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