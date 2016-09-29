У шаховому турнірі «Львівські традиції» змагаються учасники з 5 країн
На 12-му міжнародному шаховому турнірі «Львівські традиції» змагаються 12 учасників з 5 країн світу. Учасники змагаються за залікові бали та міжнародні звання.
Повідомляє Zaxid.net.
Змагання проводять в 11 турів за коловою системою. Кожен учасник матиме змогу зіграти з усіма. Серед учасників два поляки, індієць, латвієць, швед та сім українців.
На турнір з’їхались міжнародні майстри та шахісти, які лише виборюватимуть звання. За середнім рейтингом учасників ці «Львівські традиції» є найсильнішими з усіх попередніх.
«В багатьох шахістів є теоретичні та практичні шанси на виконання можливих міжнародних звань, таких як міжнародного майстра серед чоловіків. Так само є дві норми для жінок, для Надії Шпанко встановлені дві норми на міжнародного гросмейстра серед жінок і міжнародного майстра відповідно», – повідомив головний організатор «Львівських традицій», а за сумісництвом і міжнародний арбітр Олександр Прохоров.
Турнір триватиме до неділі, 2 жовтня. Наступні шахові «Львівські традиції» відбудуться уже в листопаді.