У Львові відбудеться 5-ий Ярмарок органічної продукції
Два дні, 1-2 жовтня 2016 року, з 11.00 до 18.00 на території Парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові триватиме Ярмарок органічної та натуральної продукції.
Про це повідомив сайт Щоденний Львів.
Ярмарок органічної та натуральної продукції відбудеться у Львові вже вп’яте. У цьогорічному дводенному ярмарку візьмуть участь майже 30 виробників органічної та натуральної продукції. Вони запропонують відвідувачам сертифіковані органічні овочі, яйця, мед, крупи, соки, молоко, сир, ковбасні вироби та регіональну продукцію: сири, соки, гриби, чаї, напої та інші натуральні продукти.
У прес-конференції з нагоди Ярмарку беруть учать:
Наталія Чоловська, президент ЛМГО «Екотерра»;
Олександр Масловський, виконавчий директор громадської спілки «Карпатський смак»;
Святослав Мандрик, менеджер зі зв’язків з громадськістю Парку культури імені Богдана Хмельницького;
Сергій Павловський, директор ТзОВ «Агро Радехів».