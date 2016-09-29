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У Львові відбудеться 5-ий Ярмарок органічної продукції

29.09.2016 | Анонси

Два дні, 1-2 жовтня 2016 року, з 11.00 до 18.00 на території Парку культури імені Богдана Хмельницького у Львові триватиме Ярмарок органічної та натуральної продукції.

Про це повідомив сайт Щоденний Львів.

Ярмарок органічної та натуральної продукції відбудеться у Львові вже вп’яте. У цьогорічному дводенному ярмарку візьмуть участь майже 30 виробників органічної та натуральної продукції. Вони запропонують відвідувачам сертифіковані органічні овочі, яйця, мед, крупи, соки, молоко, сир, ковбасні вироби та регіональну продукцію: сири, соки, гриби, чаї, напої та інші натуральні продукти.

У прес-конференції з нагоди Ярмарку беруть учать:

Наталія Чоловська, президент ЛМГО «Екотерра»;

Олександр Масловський, виконавчий директор громадської спілки «Карпатський смак»;

Святослав Мандрик, менеджер зі зв’язків з громадськістю Парку культури імені Богдана Хмельницького;

Сергій Павловський, директор ТзОВ «Агро Радехів».

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