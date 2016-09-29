Кав’ярня-галерея «Штука» запрошує на відкриття виставки живопису Ксенії Дацюк «Осінній блюз»
На виставці представлені роботи двох жанрів – портрету і натюрморту. Портретовані – молоді та вродливі дівчата, чиї образи інколи алегоричні, інколи символічні. Доповнюють їх натюрморти сезонних плодів у соковитих осінніх барвах. Збірку об’єднує тема пронизливої та яскравої осені, що спонукає митців до творення. Виставка триватиме до кінця жовтня.
Про нас повідомив сайт Lviv.com.
Ксенія Дацюк народилася у Львові 1994-го року в сім’ї художників. Малює з раннього дитинства. Цьогоріч здобула ступінь бакалавра на кафедрі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та вступила до Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у Києві на кафедру станкового живопису.
Займається живописом та деякими видами декоративно-прикладного мистецтва. Важливе місце у творчості художниці займає іконопис та монументальні розписи. У виборі жанру віддає перевагу портрету, натюрморту, пейзажу. Також працює над створенням алегоричних і сюжетних картин. Постійно експериментує з технікою, поєднуючи різні матеріали (наприклад, олійні фарби, акрил, золото, смальта).
Учасниця понад тридцяти різноманітних виставок і арт-проектів, серед яких:
– 2012 – Міжнародний фестиваль “Арт Олімп”, Музей Сучасного мистецтва України, Київ;
– 2013 – Ukrainian Art Week, Центральний будинок художників України, Київ;
– 2015 – міжнародний проект Artlevel Design Festival, Центр сучасного мистецтва М17, Київ;
– 2016 – Другий благодійний аукціон, організований Посольством України в Китаї;
– 2016 – виставка-конкурс у Національній академії мистецтв України, Київ.
Проводила персональні виставки в Луцьку, Києві, Львові, Чорноморську та інших містах України. Постійна учасниця арт-салонів Волинської організації Національної Спілки художників України.
Де: кав’ярня-галерея “Штука”, вул. Котлярська 8.
Коли: 1 жовтня, о 18:00.
Вхід вільний.