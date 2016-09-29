На львів’ян чекає фестиваль нової української музики Lviv Acoustic Fest
Один вікенд, дві сцени, свіжий та небанальний лайн-ап, який буде до смаку поціновувачам нової української музики, та найцікавіше – абсолютно нова локація.
Про це повідомляє Lviv.com.
Цьогорічним місцем проведення Lviv Acoustic Fest стане кінотеатр “Львів”. Фестиваль буде першою масштабною подією на території кінотеатру, де в майбутньому заплановано створити новий культурний осередок на мапі Львова.
8-го жовтня на головній сцені в кінотеатрі “Львів” виступатиме загадковий ADAM , перспективний інді-фолк дует The Elephants; мелодійні гурт зі Львова Плесо; сенсанція цього року, група, яка співає про ковбоїв, соколів та персикові сни – Latexfauna; та хедлайнери першого дня – києвське тріо Panivalkova.
9-го жовтня львів’яни і гості міста будуть слухати тріп-хоп від Mari Cheba, експресивний піано-рок дует MYOPIA; українську етніку у поєднанні з американським блюграсом у виконанні Lemko Bluegrass Band; найцікавіше відкриття 2015 року серед української музики – Blooms Corda. Чудовим завершенням другого дня та фестивалю загалом стане виступ ліричних та чуттєвих Один в каное.
Де: кінотеатр “Львів”, вул. У. Самчука, 12.
Коли: 8-9 жовтня.