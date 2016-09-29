На Lviv IT Arena презентують 3 сценарії розвитку ІТ-сфери в Україні
29.09.2016 | Анонси
30 вересня під час Lviv IT Arena представники ІТ-комітету ЕВА разом із компанією PwC представлять результати унікального дослідження та 3 сценарії розвитку ІТ-галузі України.
Повідомляє Дивись info.
В обговоренні візьмуть участь ТОП-менеджери ТОП-5 компаній експортного ІТ-ринку та представник українського парламенту:
- Олександра Альхімович, керуючий директор Luxoft Ukraine;
- Ольга Андрієнко-Бентц, директор, послуги у сфері бізнес-консультування, PwC;
- Ігор Бєда, керуючий директор GlobalLogic Україна;
- Марина Вишегородських, віце-президент з питань HR та організаційного розвитку, Ciklum;
- Всеволод Онишкевич, віце-президент з питань маркетингу, ELEKS;
- Олексій Скрипник, народний депутат України;
- Тарас Кицмей, член ради директорів, Softserve.