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На Lviv IT Arena презентують 3 сценарії розвитку ІТ-сфери в Україні

29.09.2016 | Анонси

30 вересня під час Lviv IT Arena представники ІТ-комітету ЕВА разом із компанією PwC представлять результати унікального дослідження та 3 сценарії розвитку ІТ-галузі України.

Повідомляє Дивись info.

В обговоренні візьмуть участь ТОП-менеджери ТОП-5 компаній експортного ІТ-ринку та представник українського парламенту:

  • Олександра Альхімович, керуючий директор Luxoft Ukraine;
  • Ольга Андрієнко-Бентц, директор, послуги у сфері бізнес-консультування, PwC;
  • Ігор Бєда, керуючий директор GlobalLogic Україна;
  • Марина Вишегородських, віце-президент з питань HR та організаційного розвитку, Ciklum;
  • Всеволод Онишкевич, віце-президент з питань маркетингу, ELEKS;
  • Олексій Скрипник, народний депутат України;
  • Тарас Кицмей, член ради директорів, Softserve.

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