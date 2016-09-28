Медіа-хаб «Твоє місто» номіновано на премію «Обличчя міста-2016»
У Львові розпочався конкурс-промоція місцевого підприємництва «Обличчя міста-2016». Медіа-хаб «Твоє місто» також пройшов перший відбір цьогорічного конкурсу і позмагається за перемогу в номінації «Львів інформаційний» та найвищу нагороду (гран-прі) конкурсу. Голосування триватиме до 6-го жовтня.
Про це нас повідомив сайт Твоє місто.
Упродовж двох тижнів, до 6-го жовтня, львів’яни мають нагоду проголосувати за найкращу компанію.
Нагорода «Обличчя міста» є подякою за значний внесок у розвиток Львова та призначається у різних категоріях.
Медіа-хаб «Твоє місто» побореться у номінації «Львів інформаційний» та за найвищу нагороду – «Гран-прі».
Хто ми?
Медіа-хаб «Твоє місто» – це багатофункціональний майданчик, який поєднує в собі кілька складових: інформаційний міський портал, інтернет-телебачення, міську дискусійну платформу та відеопродакшн.
Tvoemisto.tv – це унікальний ресурс в інфопросторі Львова, який зміщує акценти зі звичного на оригінальне, зі нудного на цікаве, із непотрібного на корисне; це проект про Львів, його ритм, стиль, людей, які творять це місто і роблять його кращим.
Наша місія: сприяти сталому розвитку громади через кращу поінформованість та створення можливості для дискусій із важливих для громади питань. У 2016 році ми сформували унікальний прецедент – медіа громади (community media), що дозволить ще якісніше і відповідальніше працювати для Вас.
Наші цінності: наближеність, відповідальність, професійність.