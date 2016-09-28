На ремонт львівських доріг виділено понад 282 млн грн
У 2016-му році на ремонт доріг комунального та загального значення виділено понад 282 млн грн із обласного бюджету.
Повідомив сайт Вголос.
У Львівській обласній раді прозвітували про фінансування та стан ремонту доріг в області, передає кореспондент «Вголосу».
Програма розвитку дорожньої інфраструктури була затверджена ще у березні 2016-го. Загальна сума фінансування на нинішній рік становила 282 548, 4 млн грн, які були розподілені по трьох напрямках:
- ремонт доріг загального користування – 253 698,4 тис. грн,
- ремонт доріг комунальної власності – 23 850, 0 тис. грн,
- освітлення пішохідних переходів – 5 000, 0 тис. грн.
Як зазначили чиновники, станом на 26 вересня вже профінансовано органи місцевого самоврядування на ремонт доріг комунальної власності. Виділено 10 731,5 тис. грн. На 8-ми об’єктах із 45-ти запланованих, роботи завершені. Ще 33 об’єкти в роботі. На 4-х планують розпочати роботи найближчим часом.
Щодо доріг загального користування. Виділено на ремонт 192 934,4 тис. грн. Із 145-ти запланованих об’єктів на 109-ти роботи завершено. На 28-ми об’єктах – роботи ще тривають. Ще на 8-ми планують розпочати ремонтні роботи найближчим часом.
Найближчим часом також очікується фінансова допомога у розмірі 150 тис. грн від уряду.
Загалом за 2016-й рік було заплановано відремонтувати 130, 0 км доріг.
До речі, депутати у сесійній залі не підтримали голосуванням пропозицію колеги, щодо щоквартального звітування департаменту дорожнього господарства про фінансування та ремонтні роботи.