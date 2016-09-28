Завтра до Львова завітають представники країн-членів Ради Європи на засідання підкомітету ПАРЄ
Завтра у Львові відбудеться засідання підкомітету ПАРЄ з питань навколишнього середовища та енергетики. З цієї нагоди до міста завітають представники країн-членів Ради Європи, знані міжнародні експерти й інвестори, представники громадських організацій та політики.
Про це повідомив сайт Львівський портал.
«Це засідання надзвичайно важливе не лише для Львова, а й для країни в цілому, адже тут обговорюватимуть такі критичні питання як зміна клімату, імплементація Паризької угоди та внесок України в досягненні її цілей, вирішення екологічних проблем та важливість енергозбереження», – розповідає народний депутат України та очільник відповідного підкомітету ПАРЄ Сергій Кіраль.
За результатами засідання буде підготовлено низку заяв, які опісля розглядатимуть на сесії ПАРЄ, що відбудеться у Страсбурзі 10 – 14 жовтня.
Довідка
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ, англ. Parliamentary Assembly of the Council of Europe) є одним із двох статутних органів Ради Європи – міжнародної організації, покликаної захищати права людини, демократію та верховенство закону. Охоплює представників парламенту всіх 47 держав-членів. Є найстарішим у Європі органом міжпарламентської співпраці.