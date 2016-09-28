Флорбол всьоме презентували на львівському Ярмарку спорту
28.09.2016 | Анонси
Цими вихідними у СК «Динамо» знову панував ажіотаж – діти, підлітки та навіть дорослі – всі відвідали щорічний «Ярмарок спорту». Біля флорбольного майданчику зазвичай затримуються цілими компаніями по 15-20 діток.
Повідомляє Галичина спортивна.
«Кожен охочий може взяти клюшку в руки і спробувати себе у відносно новому для українців виді спорту. Вже з перших хвилин відкриття діти і підлітки з задоволенням і наввипередки метушаться навколо інструкторів. Ті, у свою чергу, пояснюють правила та відпускають до гри», – розповідають організатори.
Роман Лозинський, голова львівської обласної флорбольної федерації розповідає: «Ми на Ярмарку спорту присутні з першого року заснування. Це дійсно глобальний захід, організований на високому рівні, і ми щороку намагаємось не втратити нагоду представити флорбол тут. Завдяки цій події сотні дітей можуть ознайомитись з новим видом спорту, а згодом стати частиною флорбольного клубу. Здорова нація, яка любить спорт – це наша глобальна мета».