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Відкриття нового дитячого клубу

28.09.2016 | Анонси

Відбулося відкриття відремонтованого дитячого клубу Залізничного району “Дорога”.

Як повідомляє Depo.Львів.

 Відбулося відкриття відремонтованого дитячого клубу Залізничного району “Дорога”, що на Кульпарківській, 160. 

У 2015 році з міського бюджету Львова виділено 94,5 тис. грн на ремонт даху, заміну дверей та вікон; а в 2016 році у межах 299,500 тис. грн  зроблено фасад, внутрішні роботи та замінено систему центрального опалення.

Сучасна театральна студія “Крила”  запрошує дітей- школярів до занять з основ акторської майстерності, пластики, ораторського мистецтва.

За допомогою занять розвиваються не тільки творчі здібності, а й увага, пам‘ять, ритмічний слух, покращується фізичний стан. А на хореографії дітки зможуть потанцювати, розважитись, навчитись керувати своїм тілом і так само брати участь у конкурсах та майстер-класах по гриму.

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