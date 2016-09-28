Відкриття нового дитячого клубу
Відбулося відкриття відремонтованого дитячого клубу Залізничного району “Дорога”.
Як повідомляє Depo.Львів.
Відбулося відкриття відремонтованого дитячого клубу Залізничного району “Дорога”, що на Кульпарківській, 160.
У 2015 році з міського бюджету Львова виділено 94,5 тис. грн на ремонт даху, заміну дверей та вікон; а в 2016 році у межах 299,500 тис. грн зроблено фасад, внутрішні роботи та замінено систему центрального опалення.
Сучасна театральна студія “Крила” запрошує дітей- школярів до занять з основ акторської майстерності, пластики, ораторського мистецтва.
За допомогою занять розвиваються не тільки творчі здібності, а й увага, пам‘ять, ритмічний слух, покращується фізичний стан. А на хореографії дітки зможуть потанцювати, розважитись, навчитись керувати своїм тілом і так само брати участь у конкурсах та майстер-класах по гриму.