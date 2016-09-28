Колишній кінотеатр «Арлекіно» перетворять на центр розвитку
Приміщення колишнього кінотеатру «Арлекіно», що на вул. Городоцькій, 285, хочуть відремонтувати та створити там громадський центр розвитку. На початку вересня Інститут міста організував воркшоп, метою якого було спільно з мешканцями напрацювати ідеї перетворення цього місця.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Протягом двох тижнів активісти працювали над концепцією розвитку колишнього кінотеатру, де зараз розташована бібліотека №17. Зокрема, серед мешканців району було проведено соціологічне опитування (вибірка 60 людей, серед яких відвідувачі бібліотеки та мешканці району), у результаті якого усі опитані одноголосно проголосували за те, щоб тут залишилася бібліотека.
80% хочуть, щоб тут було приміщення, де можна провести презентації чи творчі зустрічі, 30% проголосували за кімнату для дітей – місце, де з дітьми займалися педагоги, а також по 12% отримали зона активного відпочинку та коворкінг.
Будівля на вул. Городоцькій, 285, має три поверхи. Зокрема, на першому пропонують розташувати бібліотечний та читальні зали, зону для виставок та гардероб. На другому буде міні-кухня для відвідувачів, де можна буде приготувати, до прикладу, чай, а також три різні зони для проведення заходів. Однак родзинкою цього простору має бути відкрита тераса на третьому поверсі.
Серед ідей також зробити простір комфортним для людей з обмеженими можливостям. Зокрема., зараз розглядають варіанти облаштування на сходах підйомника для візків.
За словами Богдани Брилинської, головного спеціаліста відділу маркетингу та культурних індустрій управління культури Львівської міськради, цьогоріч у міському бюджеті передбачено 500 тис., які витратять на розробку проектно-кошторисної документації, а вже наступного року тут планують провести ремонт та відкрити новий громадський простір.