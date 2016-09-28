У Львові зніматимуть телепроект «Догори дригом»
У Львівській міській раді дали дозвіл на проведення зйомок.
Про це повідомила «Львівська газета» .
Як зазначено в розпорядженні, розглянувши звернення іноземного підприємства «1+1 Продакшн», зареєстровані у Львівській міській раді 23 серпня та 12 вересня, відповідно до рішення виконавчого комітету від 14 вересня «Про додаткові заходи безпеки при проведенні культурно-розважальних заходів у м. Львові», студії «1+1 Продакшн» дозволили провести зйомки епізодів художньо-комедійного телепроекту «Догори дригом».
Відповідно до плану-графіку, телепроект «Догори дригом» зніматимуть 29 вересня у центрі Львова. Із 05.00 до 08.00 зйомки відбуватимуться на вежі Ратуші (пл. Ринок, 1), з 06.00 до 08.00 – на південній стороні пл. Ринок. Із 08.00 до 10.00 зніматимуть на площі Катедральній, 5, з 10.00 до 11.00 – на площі Ринок. З 11.00 до 13.00 зйомки пройдуть на вул. Сербській, 7, із 13.00 до 15.00 – на вул. Ставропігійській, 11, а з 15.00 до 19.00 – на вулиці Вірменській, 15, 20.