Незабаром відкриття нового театру на Сихові
28.09.2016 | Анонси
У Культурно-освітньому центрі імені Олександра Довженка, що розташований на просп. Червоної Калини, відкриють театр «Domus».
Про це повідомляє сайт 032.ua.
У новому театрі на Сихові перша вистава із постановкою «Уві сні та наяву» за мотивами творів Габріеля Гарсії Маркеса та Анни Соколової відбудеться у неділю, 9 жовтня. Вхід на виставу безкоштовний.
Зазначимо, що актори театру планують показувати вистави щотижня на вихідних: вранці – для дітей, ввечері – для дорослих.