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Незабаром відкриття нового театру на Сихові

28.09.2016 | Анонси

У Культурно-освітньому центрі імені Олександра Довженка, що розташований на просп. Червоної Калини, відкриють театр «Domus».

Про це повідомляє сайт  032.ua.

У новому театрі на Сихові перша вистава із постановкою «Уві сні та наяву» за мотивами творів Габріеля Гарсії Маркеса та Анни Соколової відбудеться у неділю, 9 жовтня. Вхід на виставу безкоштовний.

Зазначимо, що актори театру планують показувати вистави щотижня на вихідних: вранці – для дітей, ввечері – для дорослих.

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