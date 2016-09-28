У Львові проходитиме «Забіг проти дискримінації»
У суботу, 1 жовтня відбудеться масштабний Забіг Проти Дискримінації, який розпочнеться о 9.00 відразу в двох містах: Києві (Труханів острів) і Львові (Стрийський парк), під гаслом “Біжи не від, а проти дискримінації!”.
Повідомив сайт Vbusk.com.
Усі небайдужі матимуть змогу подолати дистанцію в п’ять кілометрів, щоб заявити – сидіти та закривати очі на порушення прав людини не вихід, адже конструктивна позиція – діяти самому та мотивувати інших відстоювати свої права на повноцінне життя.
Жінки, чоловіки, люди з дитячими візками та на візках, з собаками та без них, професіонали та аматори – взяти участь можуть всі, хто бажає протидіяти дискримінації.
Більш того, до забігу долучаться не тільки громадські активісти, а і представники бізнесу, державних установ.
Забіг відбудеться в рекламної кампанії проекту “Дискримінація обмежує. Протидій!”, яка
стартувала 1 вересня в Києві та 6 регіонах України. Організатори спортивна ініціатива Runday та Кампанія проти дискримінації.
Реєстрація для учасників забігу за лінком https://runday.org/register/; для ЗМІ – за тел. 093 658 63 10 або емейл tekuchova.iryna@gmail.com. Контактна особа: Текучова Ірина
Проект “Дискримінація обмежує. Протидій!” проходить у партнерстві з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.