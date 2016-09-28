Сенсотека запрошує на вечір поезії
28.09.2016 | Анонси
29 вересня з 19:00 і до опівночі всіх охочих запрошують на вечір поезії. Атмосферний вечір в затишку публічної бібліотеки № 18 поєднає в собі експресивні літературні читання, драйвовий концерт і захопливий кінопоказ. На вас чекають цікаві поезії сучасних поетів.
Повідомляє Львівська газета.
Захід відбудеться за адресою: вул.Уласа Самчука, 22 ( Стрийський парк). Вхід вільний.
Свої тексти декламуватимуть:
19:00
– Андрій Воронов;
– Катерина Міхаліцина;
– Остап Сливинський;
– Ярина Бурбон;
20:00 Музичний супровід від жвавих РЕТРОВАЙ.
21:00
– Анатолій Пасічник;
– Марія Весна;
– Любомир Серняк;
– Орина Потапенко;
– Богдан Кухта.
22:30 Кіноекскурс в таємниці бібліотечної справи – фільм Пітера Уінзера «Бібліотекар: В пошуках Списа Долі» (2004).