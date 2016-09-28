На Львівщині стартує чемпіонат України з велоспорту на шосе
Сьогодні, 28 вересня, у Дрогобичі розпочинається відкритий чемпіонат України у багатоденній гонці з велоспорту на шосе серед чоловіків та жінок.
Про це повідомив ZIK .
Змагання стартують о 14:00 командною гонкою на 10 км на об’їзній дорозі Дрогобич –Трускавець.
29 вересня маршрут гонки з Дрогобича проляже через Стрий – Трускавець – Борислав – Східницю – Борислав – Трускавець – Стрий – Дрогобич і фінішує на об’їзній дорозі Дрогобич – Трускавець біля заправки «WOG». Наступного дня – індивідуальна гонка чоловіків на 25 км. стартуватиме об 11:00 на об’їзній дорозі Дрогобич – Трускавець.
1 жовтня – групова гонка чоловіків на 135 км. Стартуватиме о 11:00 біля заправки «ОККО» на вул. Стрийській у м. Дрогобич і пройде через Стрий – Львів – Пісочне – Дрогобич. Фінішуватиме – на об’їзній дорозі Дрогобич – Трускавець біля заправки «WOG».
Завершиться чемпіонат 2 жовтня груповою кільцевою гонкою чоловіків на 133 км. Її святковий старт буде відбудеться о 10:30 у Дрогобичі на пл. Ринок, технічний – біля заправки «ОККО» на вул. Стрийській. Маршрут проляже об’їзною дорогою Дрогобич – Трускавець. Відтак велогонка через вул. Трускавецьку повернеться до Дрогобича і фінішуватиме біля заправки «ОККО» на вул. Стрийській.