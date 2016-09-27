Львівський музей отримав нового директора
Сьогодні на сесії Львівської обласної ради депутати затвердили директора одного із музеїв області.
Про це повідомляє кореспондент Варіантів.
Як повідомив начальник управління майном спільної власності Львівської ОДА Микола Бандра, всі претенденти пройшли відбір на конкурсній основі.
Відтак, Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові знову очолить Марія Магунь, діючий директор закладу. Як зазначила сама Марія Гумань, музей Грушевського повністю готовий до відзначення ювілею, яке відбудеться вже 29 вересня.
Натомість кандидатуру Ореста Корчинського, відкривача і головного дослідника пам’ятки “Стільське городище”, не прийняли на посаду директора адміністрації історико-культурного заповідника “Стільське городище”.
Теж стосується й діючого директора історико-етнографічного музею “Бойківщина” Роксоляни Данчин, її кандидатури депутати не підтримали.
Зазначимо, 14 вересня на попередній сесії депутати призначили керівниківшести комунальних закладів області.
Нагадаємо, у лютому депутати Львівської облради проголосували за призначення керівників комунальних закладів області на конкурсній основі.