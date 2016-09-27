Ніч у Науковій бібліотеці Львівського університету
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек та в рамках львівської міжбібліотечної ініціативи “Ніч у бібліотеці” 29 вересня з 21.00 до 23.00 в головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. М. Драгоманова, 5) відбудеться творча зустріч “Мелодія книги” за участю ансамблю “A capella Leopolis” (керівник – Людмила Капустіна) та Народного камерного оркестру ЛНУ імені Івана Франка (керівник – Романа Бурко).
Повідомляє Гал-info.
У головному читальному залі буде розгорнуто книжково-документальну виставку рукописних партитур XV – XVІ ст., раритетних друкованих нотних видань та ін., що допоможе поринути в неймовірну та вишукану музичну ретро-подорож сторінками пам’яток із фондів найдавнішої української книгозбірні.
Масштабний проект із реконструкції нотних рукописів – оживлення музичних творів сучасними виконавцями – розпочато за ініціативи директора Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка у співпраці з мистецькими інституціями і творчими осередками. Зокрема, одній із пам’яток університетської книгозбірні – унікальній Львівській лютневій табулатурі XVI ст. – уже присвячено “Фестиваль давньої музики” у Львові. Одним із таких гуртів, який спеціалізується на виконанні музики з різних історичних епох зі збереженням давніх манер співу, і є “Acapella Leopolis” (http://acappella-leopolis.com/uk). У виконанні ансамблю під час творчої зустрічі “Мелодія книги” у стінах бібліотеки прозвучать різноманітні вокальні композиції, серед яких – духовні піснеспіви з Львівського ірмологіону початку XVІІІ ст. (канти Дмитра Туптала).
Мистецьку атмосферу “Ночі у бібліотеці” творитимуть також настроєві інструментальні твори у виконанні народного камерного оркестру ЛНУ імені Івана Франка та відеоряд – фрагменти із фільмів “Кафедра” і “Створення світла” польського митця Яна Стальони-Добжанського (творча зустріч з яким у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка відбудеться у той самий день 29 вересня 2016 року о 15 год.).