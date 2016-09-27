У Львові відбудеться ЕКО-Форум «Вода і Енергія»
7 жовтня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться ІІ Міжнародний ЕКО-Форум «Вода і Енергія». Ключовими темами на ЕКО-Форумі стануть впровадження новітніх технологій очищення комунальних стічних вод та утилізації їх осадів, використання осадів як вторинної сировини, створення умов для реалізації екологічно сприятливих стратегічних рішень. Повідомила прес-служба Львівської міської ради.
Повідомляє Гал-info.
Метою організованого заходу є заснування платформи для обговорення та впровадження в Україні провідних європейських екологічних технологій і досвіду виробництва енергії з відновних джерел.
В ЕКО-Форумі візьмуть участь українські урядовці, представники муніципальних органів, іноземні інвестори, міжнародні та українські експерти в галузі водопостачання та каналізації, представники підприємств харчової промисловості, постачальники інноваційних екологічних технологій, вчені і громадські організації.
«Це вже вдруге у Львові збиратимуться експерти галузі та провідні міжнародні фахівці для обміну досвідом впровадження екологічних технологій. Безсумнівно, що проблема зменшення навантаження на навколишнє середовище надзвичайно актуальна і для нашого міста, і для всієї країни. Обговорюватимуться й питання енергонезалежності та перетворення осаду в енергетичні ресурси. Під час дискусій ЕКО-Форуму ми матимемо змогу узагальнити та використати успішний європейський досвід і заощадити час, уникаючи серйозних помилок», – зазначають організатори форуму.
В рамках ЕКО-Форуму буде проведено круглий стіл на тему «Фінансові інструменти для реалізації природоохоронних проектів і проектів в області енергетики, збереження природних ресурсів» з представниками міжнародних донорських організацій, Європейського банку реконструкції і розвитку, Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології E5P, Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO.
ЕКО-Форум відбуватиметься за організаційної підтримки Львівської міської ради, ЛМКП «Львівводоканал», Посольства Данії в Україні та Асоціації підприємств житлово-комунального господарства «Укрводоканалекологія». Партнерами форуму стали компанії Ekolog, Suez, Riko, Inwatech, Ostara, Євротрубпласт, Ензим, Барком, HD Partners.