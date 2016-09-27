II Міжнародний конкурс скрипалів
З 21 по 30 жовтня Львів приверне до себе увагу всіх поціновувачів скрипкової музики. На сцені Львівської обласної філармонії пройде II Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси cеред кращих молодих віртуозів світу.
Про це повідомляють ZIK.
Вперше конкурс відбувався у 2013 році з ініціативи Мистецького об’єднання «Світ класичної музики». Президент об’єднання Серій Подолянчук зазначив, що мета конкурсу – перш за все, підтримати українську талановиту молодь та дати їй поштовх для розвитку до світового рівня майстерності. Також це і шанс представити українську музичну традицію широкому загалу. Організатор підкреслив, що такі заходи дуже важливі для іміджу міста як культурної столиці.
Журі конкурсу очолить видатний маестро, уродженець Львівщини Олег Криса, який зараз концертує по всьому світу та обіймає посаду професора в престижній Істменській школі музики у Рочестері (США). Також до складу журі запрошено найвідоміших педагогів-музикантів з Польщі, Фінляндії, Японії, Австрії та інших країн.
Цьогоріч заявки на участь подало близько 40 музикантів з 20 країн, зокрема, з Польщі, Канади, Австрії, Іспанії, Південної Кореї, Ірландії. Вікове обмеження – з 15 до 29 років. Конкурсна програма містить складні та різнопланові твори світової класики і українських композиторів. Визначення переможців відбуватиметься у три тури.
У всі конкурсні дні вхід на концерти – вільний. Після завершення змагання та підбиття підсумків 30 жовтня відбудеться гала-концерт, де диригуватиме Тарас Криса, син Олега Криси. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2016/09/27/u_zhovtni_u_lvovi_vidbudetsya_mizhnarodnyy_konkurs_skrypaliv_olega_krysy_898962