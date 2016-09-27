На Львівщині відбулися концерти «З Україною в серці»
На Жидачівщині відбулися виїзні культурно-мистецькі концерти під назвою «З Україною в серці» у народних домах с.Волиця-Гніздичівська та с.Вільхівці. Своє мистецтво глядачам демонстрували народні та аматорські колективи Жидачівського районного Народного дому, міського Будинку культури «Папірник» та народного дому смт.Гніздичів.
Про це повідомив ZIK.
Зокрема, концерт у с.Волиця-Гніздичівська відбувся в оновленому приміщенні Народного дому, яке відремонтували за рахунок коштів «Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016 рік».
Виступи розпочиналися виступом чоловічого ансамблю «Кремінь» НД смт.Гніздичів. Продовжували програму народний ансамбль танцю «Молодість» Жидачівського РНД, народний ансамбль «Лілея» Жидачівського РНД, народний камерний ансамбль «Кантабіле» Жидачівського РНД, народний фольклорний колектив «Кошики» НД смт.Гніздичів, солісти Володимир Сушко та Марія Лесів, а також юні учасники Жидачівського міського БК – читець Христина Машталір та гуморист Владислав Посацький.
Культурно-мистецькі виїзні заходи були проведені в рамках реалізації обласної Програми підтримки Народних домів «Організація гастролей колективів художньої самодіяльності на території Львівської області з виступами в Народних домах».