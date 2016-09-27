Львівських школярів запрошують до участі в конкурсі есе «Я – європеєць»
У вересні розпочався відбір робіт для участі у IV Всеукраїнському конкурсі есе “Я – європеєць”.
Участь у конкурсі можуть взяти учні 8-11 класів загальноосвітніх і вихованці позашкільних навчальних закладів, члени дитячих і молодіжних громадських організацій.
Про це повідомив “Львівська газета” .
Основними завданнями конкурсу є розвиток у дітей і молоді активної життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному, культурному та міжнародному житті країни, формування у молоді демократичних, європейських цінностей, розуміння прав і свобод людини, високих соціальних, культурних, освітніх стандартів тощо.
До участі допускаються роботи у друкованому варіанті обсягом не більше двох сторінок у форматі Microsoft Word, шрифт і розмір літер всіх частин есе – Times New Roman, 14 nm. Поля сторінок: ліве – 3 см, праве – 1 см, нижнє, верхнє – 2 см.
У супровідному листі до есе слід зазначити:
– відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, клас, група, вік, контакти);
– повне найменування навчального закладу (населений пункт, район, область);
– відомості про керівника (у разі наявності).
Роботи учасників конкурсу необхідно надіслати до 20 січня 2017 року на електронну адресу: yaevropeets@ukr.net. У роботі обов’язково вказати контакти – телефон та електронна адреса (e-mail).
Підсумки завершального етапу конкурсу підбиватимуть у березні 2017 року. За рішенням журі конкурсу автори найкращих робіт будуть запрошені до участі у міжнародній поїздці до Литовської Республіки в рамках культурного обміну у 2017 році.